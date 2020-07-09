Четыре спальни, лифт, кинозал: Зеленский переехал на элитную "дачу Ющенко". Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, известной как “дача Ющенко”.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". Журналисты зафиксировали, что после окончания рабочего дня главы государства автомобили из его кортежа въезжали на закрытую территорию поселка.

Также расследователи заметили, как утром с территории государственных дач выезжал автомобиль, зарегистрированный на имя жены президента Елены Зеленской. Через два часа после этого из тех же ворот выехал президентский кортеж.

Обновлено: позже у Зеленского признали, что он живет на госдаче, но заявили, что это временно.

Кроме того, на Обуховской трассе в направлении государственных дач Конча-Заспы журналисты зафиксировали сотрудников УГО и полицейских. Позже съемочная группа заметила и кортеж Зеленского, который заехал на территорию госдач. На следующее утро этот же кортеж вновь выезжал из территории госдач.

"Это странно, потому что на тот момент президент жил в 50 километрах от Конче-Заспы, в поселке Иванковичи – совсем в другом загородном направлении. Его дом расположен в загородном коттеджном городке "Жемчужина Италии", – говорится в расследовании.

Кортеж Зеленского не раз заметили на подъезде к Конча-Заспе (Радио Свобода)

Журналисты сообщили, что обратились за комментарием к Зеленскому, но на момент публикации материала ответа не получили. Его пресс-секретарь Юлия Мендель отметила, что они не смогут оперативно предоставить комментарий, потому что "президент в командировке".

На ремонт дома потратили более 300 тыс гривен (Радио Свобода)

Схемы сообщили, что ремонт "дома №29", также известного, как “дача Ющенко”, начался в конце 2019 года. Почти 200 000 грн из госбюджета было потрачено на услуги по "аварийно-восстановительным работоам по текущему ремонту дома", еще 110 000 грн ушло на "ремонт системы пожарной сигнализации" , о чем свидетельствуют данные Prozorro.

В элитном поселке живут Кучма, Пустовойтенко, Мороз, Литвин (Радио Свобода)

В элитном поселке под Киевом по соседству с "домом №29" от государства получали дачи украинские президенты, премьер-министры, спикеры, судьи и другие высокопоставленные лица. Там живут и второй президент Леонид Кучма, и экспремьер-министр Валерий Пустовойтенко, и бывшие главы Верховной Рады Александр Мороз и Владимир Литвин.

А в 2014-м, когда Ющенко таки решил оставить государственную резиденцию, ее планировали продать и даже устроили смотрины для журналистов.

Площадь дома составила две тысячи квадратных метров (Радио Свобода)

Именно тогда украинское общество узнало что президентская государственная дача – это трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы, отделанные мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету в 30 млн гривен в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в июле 2020 года продал свой дом в с. Иванковичи Киевской области. Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен дом.