Зеленский озвучил сроки и условия выхода Украины из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о готовности к частичному и постепенному смягчению условий карантина.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля, Зеленский отметил, что все будет зависеть от того, как будет протекать ситуация с COVID-19 в Украине, особенно после Пасхи.

"С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией, люди поймут, какие меры карантина будут ослаблены. Потому что частично людей нужно будет выпускать на работу. Частично отрасли, которые очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае относительно транспорта. Такие вещи будут. Если не будет очень большой волны [эпидемии]. Это правда. Об этом нужно честно говорить. Люди должны знать", – сказал президент.

"Если люди будут выполнять все карантинные меры, то я уверен, что мы сможем преодолет коронавирус. Нормально пройти", – добавил он, отметив, что также у власти есть и запасной "план Б".

Владимир Зеленский скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.