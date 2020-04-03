Президент Владимир Зеленский отреагировал на озвученные украинскими медиками проблемы в связи с эпидемией коронавируса.

В вечернем обращении 3 апреля Зеленский сообщил, что власти пытаются как можно быстрее решить эти задачи.

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Главное из обращения Зеленского:

Продолжается работа над обеспечением украинских медиков всем необходимым для борьбы с COVID-19

Введен единственный протокол лечения больных

Врачи регулярно держат связь с медиками из Китая, вскоре наша группа медиков также отправится в Италию: для помощи стране и получения нового опыта

Следующие грузы из Китая направят в Черновицкую и Тернопольскую области

СБУ будет жестко контролировать, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах Украины

Владимир Зеленский

"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работников обеспечено костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым.

Медики города Дубно обратили внимание на то, что врачей "скорой" не обеспечено средствами индивидуальной защиты. Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент здравоохранения Ривненской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен.

Мы решаем и вопросы, которые подняли в своем обращении врачи Одесского областного медицинского центра. Также исправлено несправедливую ситуацию, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи. Им будет выделено денежную надбавку за противодействие коронавирусу. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", – рассказал президент.

Также Зеленский рассказал о том, что 4 апреля в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Наши медики помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией, а через две недели вернутся в Украину с ценным опытом и знаниями.

"Мы обязательно все преодолеем. И в первую очередь именно благодаря вам – врачам. Благодаря вашему мужеству и выдержке. И за все это я еще раз говорю вам: "Спасибо!" – добавил президент.

Как писал OBOZREVATEL, врачи Одесского клинического медицинского центра (Больницы водников) недавно записали видеообращение к президенту, Кабмину и местным властям о катастрофической подготовке учреждения к лечению больных COVID-19.

В Монастыриской больнице Тернопольской области назрела критическая ситуация из-за острой нехватки обеспечения для лечения больных, а также медицинского персонала.

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