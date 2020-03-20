Зеленский отреагировал на транспортный коллапс из-за карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти увеличить количество общественного транспорта, выходящего на маршруты, чтобы избежать коллапса из-за карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В своем видеообращении на странице Facebook глава государства призвал глав ОГА и мэров принять необходимые меры, чтобы количественные ограничения на перевозку пассажиров не нарушались (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Председателям ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10-20 пассажиров. Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", – подчеркнул президент.

Транспортный коллапс из-за карантина "РБК-Украина"

Зеленский также отметил, что для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 000 полицейских. Среди прочего они будут контролировать, как перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения правительства.

Впрочем, президент выразил надежду на самосознание украинцев, которое впоследствии позволит правоохранителям постоянно не контролировать обстановку в транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, городские власти Киева на время карантина организовали транспорт для развозки на работу медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Между тем в Житомире запретили бесплатную перевозку пенсионеров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!