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"Зеленский отразил атаку психотронного оружия": в сети появились нелепые фейки от имени OBOZREVATEL

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Российские пропагандисты на своих ресурсах и в соцсети Facebook начали распространять фейковые скриншоты якобы с сайта OBOZREVATEL.

Так, в заголовках к новостям они дописывают нелепые фразы, такие как "Зеленский отразил атаку психотронного оружия" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что на подобные манипуляции способен любой непродвинутый пользователь ПК, сделав нехитрые изменения с помощью приложения для редактирования.

Лживым заголовкам поверили также много украинских блогеров и начали их перепечатывать на своих страницах в соцсетях.

"Зеленский отразил атаку психотронного оружия": в сети появились нелепые фейки от имени OBOZREVATEL
"Зеленский отразил атаку психотронного оружия": в сети появились нелепые фейки от имени OBOZREVATEL

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Место
Украина
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леня зе
леня зе
Российские пропагандисты-?ну-ну
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леня зе
леня зе
Виталий Рождаев работал соучредитель в компании "Vocotruyen Vietnam - Ukraine" Работал зам. директора в компании "Obozrevatel" Работал Project manager в компании "Mnemosoft" Изучал Эзотерика и методы программирования личности в специалист Учился в сш №17 Живет в г. Irpin, Kyyivs'Ka Oblast', Ukraine Из Киев НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ
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