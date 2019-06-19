"Зеленский отразил атаку психотронного оружия": в сети появились нелепые фейки от имени OBOZREVATEL

Российские пропагандисты на своих ресурсах и в соцсети Facebook начали распространять фейковые скриншоты якобы с сайта OBOZREVATEL.

Так, в заголовках к новостям они дописывают нелепые фразы, такие как "Зеленский отразил атаку психотронного оружия" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что на подобные манипуляции способен любой непродвинутый пользователь ПК, сделав нехитрые изменения с помощью приложения для редактирования.

Лживым заголовкам поверили также много украинских блогеров и начали их перепечатывать на своих страницах в соцсетях.

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