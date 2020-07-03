Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3314, принятый Верховной Радой 17 июня. Среди прочего он предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщается на сайте парламента. В частности отмечается, что глава государства поставил свою подпись на законе 2 июля.

Суть документа заключается во внесении изменений в 118 законодательных актов Украины, согласно которым в тексте соответствующих законодательных актов слово "преступление" заменяется словами "уголовное правонарушение", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление".

Напомним, что изменения в Уголовном кодексе Украины, вступившие в силу, связаны прежде всего с законом № 2617-VIII об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, который был принят еще осенью 2018 года.

Новшества должны были начать действовать еще с 1 января 2020 года, но для более качественной подготовки правоохранительных органов и судов нововведение отложили до 1 июля 2020 года.

В чем казус нового правила?

В законопроекте, который был принят при предыдущей власти, предлагалось сделать уголовным проступком вождение в нетрезвом виде или под действием наркотиков –ввести в Уголовный кодекс новую статью-286 со значком 1.

Однако после прихода к власти Владимира Зеленского эту статью все же решили убрать и оставить пьянство за рулем в административных правонарушениях, как и раньше по ст.130 КУоАП.

Но правки, декриминализирующие эту статью в УК, не были подписаны главой государства вовремя. В связи с этим с 1 июля вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения все-таки стало уголовным проступком.

Спустя день, 2 июля, стало известно, что глава государства все-таки одобрил изменения, после чего уголовную ответственность за пьянку за рулем, которая просуществовала такое короткое время, опять сняли.

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