Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3314, принятый Верховной Радой 17 июня. Среди прочего он предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщается на сайте парламента. В частности отмечается, что глава государства поставил свою подпись на законе 2 июля.

Суть документа заключается во внесении изменений в 118 законодательных актов Украины, согласно которым в тексте соответствующих законодательных актов слово "преступление" заменяется словами "уголовное правонарушение", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление".

Напомним, что изменения в Уголовном кодексе Украины, вступившие в силу, связаны прежде всего с законом № 2617-VIII об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, который был принят еще осенью 2018 года.

Новый вид преступлений должен был появиться еще с 1 января 2020 года, но для более качественной подготовки правоохранительных органов и судов нововведение отложили до 1 июля 2020 года.

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