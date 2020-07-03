Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон
В Украине отменили уголовную ответственность за нетрезвое вождение. Галицкий корреспондент
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3314, принятый Верховной Радой 17 июня. Среди прочего он предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщается на сайте парламента. В частности отмечается, что глава государства поставил свою подпись на законе 2 июля.
Суть документа заключается во внесении изменений в 118 законодательных актов Украины, согласно которым в тексте соответствующих законодательных актов слово "преступление" заменяется словами "уголовное правонарушение", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление".
Напомним, что изменения в Уголовном кодексе Украины, вступившие в силу, связаны прежде всего с законом № 2617-VIII об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, который был принят еще осенью 2018 года.
Новый вид преступлений должен был появиться еще с 1 января 2020 года, но для более качественной подготовки правоохранительных органов и судов нововведение отложили до 1 июля 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
теперь вождение авто в нетрезвом состоянии будет считаться проступком. За это предусмотрен штраф в размере 17-34 тыс. грн, а в случае повторного нарушения – 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.
Также в парламент внесли законопроект №3744, согласно которому в Украине могут увеличить лимит разрешенного превышения скорости. Однако он будет действовать только на международных и национальных автомобильных дорогах.