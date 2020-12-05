Зеленский открыл памятник первому космонавту Украины. Фото с церемонии

В субботу, 5 декабря, на Байковом кладбище в Киеве открыли памятник легендарному украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку.

На открытии присутствовал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП. Торжественное мероприятие состоялось в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно почитать историю. Это обязанность государства", – акцентировал гарант.

Леонид Константинович Каденюк родился в Черновецкой области, в селе Клишковцы, 28 января 1951 года. После обретения Украиной независимости, Каденюк принял украинское гражданство и уже в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

В 1997 году Каденюк стал первым космонавтом независимой Украины, который побывал в космосе. Он вышел на околоземную орбиту на многоразовом шаттле NASA "Колумбия", в составе экипажа миссии STS-87.

Каденюк также был советником президента Украины по вопросам авиации и космонавтики, и даже баллотировался в народные депутаты. В 1999 году был награжден званием Герой Украины.

Каденюк умер 31 января 2018 года от сердечного приступа. У него остались жена и двое детей.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал внести личные средства в благотворительный фонд на установку памятника первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров предлагал перенос даты празднования Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября.