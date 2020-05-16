Зеленский отчитался о выплате надбавок медикам в 300%: всплыли проблемы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусом COVID-19.

Об этом он отчитался на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского, сказано на сайте президента. Однако, по его словам, в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования. Он сообщил, что другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

Как рассказал Зеленский, на Херсонщине надбавки выплатили еще на прошлой неделе.

"На Херсонщине все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров – и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ривненская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", – подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Как писал OBOZREVATEL: