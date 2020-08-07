Зеленский отчитался о поездке на Донбасс и рассказал о "большой дороге" к миру

Президент Украины Владимир Зеленский за два дня проехал 100 километров по линии разграничения на Донбассе.

Как сообщил он в Facebook, было два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой и активного мониторинга ситуации, работы в ситуационных комнатах и обязательные выходы на передовую.

"Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой – в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", – отметил Зеленский.

По его словам, дальше – снова тяжелые переговоры.

"Нормандия" – это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка – Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", – подчеркнул президент.

Скрин Facebook

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