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28 сентября • обновлено в 20:21
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Зеленский основал новый фонд в Украине: чем займется

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Глава государства Владимир Зеленский основал Фонд президента Украины, основной целью которого станет поддержка образования, науки и спорта.

Соответствующий указ №718/2019 от 28 сентября опубликован на сайте президента Украины. В связи с основанием Фонда, правительство получило указ обеспечить средства для его финансирования.

Отмечается, что имеет он следующие цели:

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Цензор.нет

  • поддержка обучения магистров, докторов философии и докторов наук в украинских и зарубежных вузах;

  • обеспечение стажировки молодежи в ведущих зарубежных учреждениях высшего образования и научных учреждениях;

  • помощь в участии молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;

  • привлечение иностранных ученых и известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в Украине;

  • поощрение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности;

  • реализация проектов в сферах образования, науки и спорта.

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Уточняется также, что соответствующим указом президент внес изменения в указ президента от 6 ноября 2018 года №357 "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский внес изменения в закон "Об обороне Украины". Согласно ему президент будет утверждать план обороны страны и военно-административное деление территории государства.

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Персона
Владимир Зеленский
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
не, ну класс - Глава государства Владимир Зеленский основал Фонд, а деньги государство, т.е. народ для фонда "слуги" должен выделять? Пусть из своих офшорных карманОв достанет!
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