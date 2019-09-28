Зеленский основал новый фонд в Украине: чем займется

Глава государства Владимир Зеленский основал Фонд президента Украины, основной целью которого станет поддержка образования, науки и спорта.

Соответствующий указ №718/2019 от 28 сентября опубликован на сайте президента Украины. В связи с основанием Фонда, правительство получило указ обеспечить средства для его финансирования.

Отмечается, что имеет он следующие цели:

Владимир Зеленский Цензор.нет

поддержка обучения магистров, докторов философии и докторов наук в украинских и зарубежных вузах;

обеспечение стажировки молодежи в ведущих зарубежных учреждениях высшего образования и научных учреждениях;

помощь в участии молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;

привлечение иностранных ученых и известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в Украине;

поощрение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности;

реализация проектов в сферах образования, науки и спорта.

Уточняется также, что соответствующим указом президент внес изменения в указ президента от 6 ноября 2018 года №357 "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский внес изменения в закон "Об обороне Украины". Согласно ему президент будет утверждать план обороны страны и военно-административное деление территории государства.

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