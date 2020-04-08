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8 апреля • обновлено в 14:41
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Зеленский объяснил, почему карантин не смягчат

17.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин в стране не будут смягчать в период пасхальных праздников.

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По его словам, это грозит скоплением больших групп людей и усугублением вспышки коронавируса в Украине. Детальное объяснение позиции главы государства появилось на его сайте.

"Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом", – сказано в сообщении прессслужбы президента.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

К тому же отмечается, что не смягчать карантинные мероприятия призвали и во Всемирной организации здравоохранения.

"Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что для поддержки украинских пенсионеров во время карантина с 14 апреля правительство начнет выплату дополнительной тысячи гривен. Ее получат люди, пенсия которых ниже 5 тыс. грн.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", – отметил Зеленский.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Попович Олег
Попович Олег
Да иди ты бубочка далеко и не возвращайся, клоун он и в Африке клоун
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