Зеленский объяснил, почему карантин не смягчат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин в стране не будут смягчать в период пасхальных праздников.

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По его словам, это грозит скоплением больших групп людей и усугублением вспышки коронавируса в Украине. Детальное объяснение позиции главы государства появилось на его сайте.

"Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом", – сказано в сообщении прессслужбы президента.

Владимир Зеленский Скриншот видео

К тому же отмечается, что не смягчать карантинные мероприятия призвали и во Всемирной организации здравоохранения.

"Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что для поддержки украинских пенсионеров во время карантина с 14 апреля правительство начнет выплату дополнительной тысячи гривен. Ее получат люди, пенсия которых ниже 5 тыс. грн.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

премьер-министр Денис Шмыгаль 8 апреля заявил, что карантин в Украине, скорее всего, продлят после 24 апреля до начала мая.

Ранее он допустил, что часть карантинных мер, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября. Но возвращение людей к работе должно начаться не позднее второй половины мая.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также считает, что делать прогнозы об окончании карантина в Украине из-за коронавируса можно будет не ранее конца нынешних ограничительных мер, которые действуют до 24 апреля.

В СНБО же считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.

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