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Зеленский объяснил, от чего зависят новые победы украинской армии

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Общество
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День войск связи ВСУ

День войск связи ВСУ. Министерство обороны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи и заявил, что успехи украинской армии зависят от ее модернизации и оснащения по мировым стандартам.

Об этом говорится в сообщении на сейте Офиса президента Украины в субботу, 8 августа.

"В составе ВСУ вы выполняете одну из самых ответственных задач – обеспечения военной связи. Благодаря именно вашим действиям другие армейские подразделения могут оперативно получать важную информацию и опережать действия противника. Успешное выполнение боевых задач в зоне проведения операции объединенных сил – это, в том числе и ваша заслуга", – сказал Зеленский.

Он отметил, что новые победы украинской армии зависят от ее модернизации и оснащения в соответствии с современными мировыми стандартами.

"Именно поэтому войска связи должны внедрять новейшие технические разработки и высокие технологии", – подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил военных связистов за героизм и отвагу, которые воины демонстрируют на восточных рубежах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил "нулевые позиции" на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил.

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