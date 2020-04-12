Главная Новости
12 апреля • обновлено в 13:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Андрей Рева
Андрей Рева
Экс-министр социальной политики Украины Все статьи автора

Зеленський обурився приниженням людей, а хіба не цим всі роки займається "95 Квартал"?

5.4т
Читать материал на украинском

Випадково прочитав виклад чергового відосіка Зе президента, де він намагається підбадьорити вчителів, які дають телевізійні уроки у Всеукраїнській онлайн школі. Виявляється, гарант дуже засмучений... Невже його замучила совість, за те, що зарплата вчителів не досягла рівня 4 тис $ на місяць? Або за те, що #урядсамокатів#, який за словами преЗЕдента "зробив стільки, скільки всі попередні уряди разом узяті", але не спромігся виконати постанову 822, прийняту урядом Гройсмана про підвищення заробітної плати освітянам на 25%?

Якби не так!

"Окремо, я хочу підтримати наших вчителів з проекту Всеукраїнська школа онлайн. Ви великі молодці! Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитись – не страшно.

Страшно – за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно це бути ніким і самостверджуватись за рахунок приниження інших людей" - заявив президент.

Самостверджуватися за рахунок приниження інших людей... Дежавю.

Хіба не цим займався 95 квартал все своє життя? Зеленський знає, про що говорить. Тут він професіонал. Справжній хейтер. То чому ж він обурюється, коли цим займаються інші? Хіба не він РОКАМИ привчав невибагливу публіку робити саме це і саме так?

За цим лицемірним співчуттям якось загубилося питання про те, а ЩО ДУМАЮТЬ САМІ ВЧИТЕЛІ про Всеукраїнську онлайн школу і її "кращих вчителів України"?

Хочу представити Вам думку ПАСІХОВА ЮРІЯ ЯКОВИЧА - Народного вчителя України, учителя фізики та інформатики Вінницької фізико-математичної гімназії N 17, людини-легенди, яка без перебільшення входить до першої десятки справді КРАЩИХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ, а в своєму предметі він є насправді кращим в Україні.

Дякую Вам, Юрію Яковичу, за відвертість і громадянську позицію.

Пане Зеленський! ПрочитайТе. ДумайТе. І робіть висновки.

"Телевизор унесут под колокола на ужасный страшный суд за его дела..." (с) Є.Євтушенко.

Займаюся організацією дистанційної освіти в своєму закладі на базі власної (тобто гімназійної) платформи. Робимо це приблизно так, як описано цитованому мною раніше документі В. М. Кухаренко. Але виникло питання: а яке місце в цьому процесі повинні займати телевізійні уроки від Всеукраїнської онлайн школи? Не буду зараз зважати на галас щодо помилок. Вони є, були і будуть. У всіх вчителів, і на будь якому уроці можуть трапитися... Це коли "вживу"... А ось відредаговані та змонтовані записи... І не просто з "обмовками" та описками, а просто місцями (фізика, 11 клас) з КРИЧАЩИМ НЕЗНАННЯМ того, про що говорить вчитель....

Тому ми "по замовчуванню" не включаємо ці відеоуроки в наш розклад, а ось в завданнях радимо учням переглянути записи як доповідь під час турніру і одним учням виступити в якості опонента, а іншим - в якості рецензента...Потім влаштуємо - онлайн бої... Не дуже заздрю доповідачам...

Зеленський обурився приниженням людей, а хіба не цим всі роки займається "95 Квартал"?

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Рева Андрей Рева
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Андрія Реви
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
42
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги