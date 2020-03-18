Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой.

Основной темой разговора стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ОП.

Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Также Зеленский поблагодарил Дуду "за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше".

Зеленский и Дуда ukrinform

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 14 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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