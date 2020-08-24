Зеленский обращается к украинцам в День Независимости: онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в мероприятиях к 29-й годовщине независимости Украины.

На Софийской площади 24 августа глава государства выступил с речью к согражданам. Он призвал почтить память погибших защитников Украины минутой молчания.

Обновляется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 августа, украинцы отмечают 29-ю годовщину независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

По случаю главного государственного праздника сегодня пройдут молебны за Украину и украинский народ. В Киеве и других городах проведут церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений украинских борцов за независимость, героев Небесной сотни, а также военных, погибших на Донбассе. При этом празднования пройдут с учетом противоэпидемических требований.

Также OBOZREVATEL собрал несколько интересных фактов о Дне Независимости и рассказал о главных традициях праздника.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!