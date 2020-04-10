"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получает из-за рубежа, а также выплатах социально незащищенным категориям граждан.

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Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам, которое опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно уставшие. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается", – сказал глава государства.

Главное из заявления Зеленского

В Украину из Китая и Южной Кореи прибыло четыре самолета с медицинским грузом. Прибытие еще четырех ожидается на выходных.

Украина наращивает собственное производство защитных средств.

Кабмин инициировал ряд важных решений по изменениям в госбюджет.

Будут существенно увеличены выплаты врачам которые ведут борьбу с коронавирусом.

Начнутся выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина;

Будет проведена индексация пенсий.

По словам президента, за последние дни было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, созданных в Украине. Ежедневно производится почти миллион масок.

Глава государства подчеркнул, что фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен. Из него будут увеличены выплаты врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом, а также выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина. Также финансовая помощь будет направлена семьям врачей, погибших от коронавируса.

"За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – отметил президент.

Отдельно от фонда 30 миллиардов направят на выплаты пенсионерам. "В частности, на индексацию пенсий и помощь в размере 1 тысячи гривен", – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом остается проект "Большое строительство", который будет стимулировать развитие экономики и создаст в стране тысячи новых рабочих мест.

Также президент поддержал учителей из проекта "Всеукраинская школа онлайн". "Ошибиться – не страшно. Страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, самоутверждаться за счет унижения других людей. Я это говорю каждому хейтеру, которые считает своей священной обязанностью написать гадость в адрес украинских учителей", – отметил Зеленский.

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