Зеленский обратился к украинским воинам с поздравлением

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля поздравил украинских воинов с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Он поблагодарил их за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Поздравление опубликовали на странице президента в Telegram.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо – преимущество качества над количеством.

Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, но мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности. Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" – написал президент.

Поздравление Владимира Зеленского Официальный канал Президента Украины в Telegram

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