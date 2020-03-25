Владимир Зеленский обратился к главам регионов и призвал закрыть большие рынки, а на маленьких контролировать количество людей.

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Об этом он заявил во время селекторного совещания с мэрами и главами ОГА, передает сайт президента Украины.

На этом совещании, в частности, рассмотрели вопрос работы продовольственных рынков. Зеленский отметил, что только на местах можно определить опасность от рынков, однако, сказал, что большие рынки нужно закрывать сразу. Мол, там часто покупают продукты пожилые люди, которые и подвержены заражению больше всего.

"Большие рынки нужно закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти рыночки являются основным источником продуктов, то нужно думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые будут ограничивать количество людей", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского с мэрами и главами ОГА Сайт президента Украины

Также секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что утром в региональные лаборатории были доставлены тест-системы, маски и защитные костюмы, прибывшие из Китая.

Отдельно с премьер-министром Денисом Шмыгалем обговорили соцпомощь врачам и усиление ответственности для людей, которые нарушают самоизоляцию, приехав из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 марта, глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента на встречу касательно противодействию коронавируса в стране. Позднее стало известно с кем именно он встречался.

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