Зеленский – о "восстании" Донбасса: там много украинцев, не хочу, чтобы они умирали

Кирилл Лютый Общество 01:28, 15.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внутреннее восстание на оккупированном Донбассе грозит человеческими потерями.

Такое заявление он сделал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung. Зеленский подчеркнул, что на Донбассе проживает три миллиона украинцев и это больше, чем в некоторых странах Европы.

"Многие из этих людей заболели коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой... У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", – рассказал президент.

По словам Зеленского, такой сценарий не выгоден Украине, поскольку в ОРДЛО возникнет внутренний конфликт.

"И я знаю, что там много украинцев в сердцах. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они сидели в тюрьме с проукраинскими гражданами. Там много людей с проукраинскими взглядами", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отметил, что на "нормандских" переговорах политических советников глав Украины, РФ, Франции и Германии удалось обсудить не все вопросы, но главным итогом стало продление режима тишины на Донбассе.

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