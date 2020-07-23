Зеленский – о поджоге дома Шабунина: общество не может прийти в себя после социальных потрясений

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поджог дома активиста Виталия Шабунина признаком того, что "наше общество и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений".

Как написал глава государства на своих страницах в социальных сетях, общество "не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие".

"Лично меня это очень волнует и расстраивает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов. Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", – заявил Зеленский.

Президент потребовал от правоохранителей "разобраться" в ситуации и выразил сочувствие Шабунину и всем украинцам, которые "из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации".

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так – найти и наказать. А мы – общество – все-таки должны научиться толерантного отношения к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, активист Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные сожгли его дом под Киевом. Это случилось ночью 23 июля, но в результате ЧП никто не пострадал. Мать активиста связывает поджог с работой сына.