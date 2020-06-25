Зеленский – не указ? В УЗ признались в срыве обещанного президентом ПЦР-тестирования медиков

В государственной компании "Укрзалізниця" проигнорировали указ президента Владимира Зеленского о защите медицинских работников.

В ответе на запрос OBOZREVATEL представители УЗ признались: закупку тестов и тестирование сотрудников в компании не проводили.

Информационный запрос к "Укрзалізниці" OBOZREVATEL отправил 15 июня, после того, как стало известно о полном срыве ПЦР-тестирования в ведомственных больницах УЗ. Сотрудники этих больниц заявили, что недавно назначенный руководитель Центра общественного здоровья УЗ Наталья Белинская, когда они обращались к ней с вопросом по поводу того, когда же компания начнет выполнять обещание президента по защите медиков, заявляла, что они должны покупать тесты за собственные средства.

В запросе мы попросили руководство УЗ рассказать о том, сколько ПЦР-тестов было закуплено за все время карантина, сколько денег на это было потрачено, сколько тестирований было проведено для сотрудников ведомственных больниц и отвечает ли действительности информация о том, что их заставляли покупать тесты за свои деньги. В качестве дополнительного вопроса мы поинтересовались закупками оборудования для железнодорожных больниц за последние месяцы.

Этот вопрос был вызван, прежде всего, появившейся в публичном пространстве информацией о том, что заключение договоров с победителями тендеров блокируется на уровне руководства ЦОЗ и происходит исключительно после проведения его руководительницей, Натальей Белинской, личных встреч с представителями компаний-победителей, что может свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей.

Однако чиновники, готовившие ответ на запрос, очень своеобразно понимают законодательство, обязывающее их давать ответы на журналистские запросы. Из 4 масштабных вопросов в запросе они посчитали вполне достаточным частично ответить лишь на последний из них – и перечислили номера тендеров на сайте "Прозорро" – без расшифровки, что именно, когда и за сколько было закуплено.

Интересная деталь: под ответом стоит подпись главы ЦОЗ Натальи Белинской, действия или бездействие которой и послужило поводом для отправления запроса.

Информация же по поводу ПЦР-тестов в ответе УЗ уместилась в одно предложение: "Оборудование и расходные материалы для проведения ПЦР-тестирования в ведомственных больницах общества не закупались".

OBOZREVATEL убежден: в условиях постоянно растущего количества новых фиксируемых случаев коронавирусной болезни (последний рекорд – 940 случаев за сутки – был зафиксирован утром 24 июня) своевременное массовое тестирование медицинских работников, ежедневно контактирующих с огромным количеством людей, становится особенно важным. Тем более, что каждый пятый из заболевших COVID-19 в Украине – сотрудник системы здравоохранения. Ведь именно медики больше других рискуют заразиться болезнью, которую человечество до сих пор не научилось лечить.

Такого же мнения придерживается и руководство страны. Первые лица государства, включая президента Украины Владимира Зеленского, не единожды подчеркивали необходимость своевременного тестирования медиков. Глава государства также подписал принятый Верховной Радой закон об усилении защиты медиков.

Но в УЗ, похоже, решили, что могут проигнорировать государственную стратегию противодействия эпидемии коронавируса. Равно так же, как в компании посчитали возможным прислать издевательскую отписку на информационный запрос OBOZREVATEL – при том, что закон обязывает их предоставлять запрашиваемую СМИ информацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: Объединенный профсоюз железнодорожных больниц попросил у Зеленского помощи и защиты. В зарегистрированной на сайте президента петиции медики рассказали о катастрофической ситуации с проведением закупок для ведомственных больниц УЗ, полным срывом анонсированной государством программы защиты медиков от коронавируса и организации ПЦР-тестирования, а также попросили не допустить возможной продажи за бесценок больниц УЗ.

По данным медиков, подобные планы может вынашивать действующий руководитель УОЗ УЗ Наталья Белинская, которая, как следует из петиции, всячески препятствует нормальной работе медиков на железной дороге.

Члены профсоюза предостерегают: в случае уничтожения системы ведомственных больниц государство столкнется с огромной проблемой: на сегодня только они способны проводить сотни тысяч ежедневных медосмотров сотрудников УЗ в год, которые являются обязательным условием допуска машинистов и представителей других специальностей к работе. А от этого зависят жизни всех пассажиров, пользующихся услугами государственной железной дороги.