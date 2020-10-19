Зеленский назвал условия возвращения к жесткому карантину в Украине

В Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 19 октября, сообщается на сайте главы государства. По его словам, такое количество станет критическим для медсистемы страны.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", – сказал Зеленский.

Также президент призвал духовенство помочь в борьбе с распространением пандемии. В частности, организовывать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию. Например, проводить богослужения в онлайн-режиме.

Зеленский призвал духовенство помочь в борьбе с пандемией. Офис президента Украины

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", – пояснил Зеленский.

В свою очередь, представители церквей и религиозных организаций заявили, что максимально соблюдают и будут соблюдать рекомендации во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал вероятным продление карантина в стране после Нового года.