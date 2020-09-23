Зеленский назвал причиной всплеска COVID-19 в Украине усталость людей и большие вечеринки

Юрий Сергиенко Общество 18:16, 23.09.2020

Президент Владимир Зеленский считает, что причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине такие же, как и в других странах.

Люди устали от карантина и эмоционального напряжения, заявил он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, которое опубликовано на сайте главы государства.

"Люди устали от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Они хотят вернуться к привычной жизни", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что больше всего вспышек коронавируса зафиксировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов.

"В начале этого кризиса мы отреагировали очень оперативно. За счет карантина нам удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас у нас в стране действует адаптивный карантин, который дает возможность гибко реагировать на вызовы в том или ином месте", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 сентября в Украине официально было подтверждено 184 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 3497 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3705 человек (+63 за сутки), а 81 670 пациентов (+1769) полностью побороли болезнь.

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