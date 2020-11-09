Зеленский назвал предварительный срок действия карантина выходного дня

Временный карантинный режим на выходные дни примерно на несколько недель поможет избежать локдауна.

Об этом, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба главы государства. По его словам, за несколько недель в Украине должно появится около ста тысяч новых коек для больных коронавирусной болезнью.

"Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что такой сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим.

Карантин выходного дня

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