Зеленский назвал предварительный срок действия карантина выходного дня
Временный карантинный режим на выходные дни примерно на несколько недель поможет избежать локдауна.
Об этом, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба главы государства. По его словам, за несколько недель в Украине должно появится около ста тысяч новых коек для больных коронавирусной болезнью.
"Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что такой сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.
Кроме того, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Украине решили усилить меры безопасности – ввести жесткий карантин выходного дня.
Напомним, по состоянию на утро 9 ноября в Украине официально подтверждено 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 выявлены за минувшие сутки.