Зеленский назвал предварительный срок действия карантина выходного дня
Ограничения позволят избежать большого увеличения больных
Президент заявил, что они дадут хороший эффект
Временный карантинный режим на выходные дни примерно на несколько недель поможет избежать локдауна.
Об этом, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба главы государства. По его словам, за несколько недель в Украине должно появится около ста тысяч новых коек для больных коронавирусной болезнью.
"Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что такой сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.
Кроме того, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Украине решили усилить меры безопасности – ввести жесткий карантин выходного дня.
Напомним, по состоянию на утро 9 ноября в Украине официально подтверждено 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 выявлены за минувшие сутки.