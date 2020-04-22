Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим вызовом для Украины в борьбе c распространением коронавируса COVID-19 станут майские праздники.

Об этом он заявил на ежедневном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, сказано на сайте его пресс-службы. Глава государства предположил, что сравнительно большое количество заболевших за последние сутки – 467 человек – может быть отголоском Пасхальных праздников.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", – сказал Зеленский.

president.gov.ua

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 миллионов долларов.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", – отметил премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали.