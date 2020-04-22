Главная Новости
22 апреля • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с COVID-19

2.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим вызовом для Украины в борьбе c распространением коронавируса COVID-19 станут майские праздники.

Об этом он заявил на ежедневном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, сказано на сайте его пресс-службы. Глава государства предположил, что сравнительно большое количество заболевших за последние сутки – 467 человек – может быть отголоском Пасхальных праздников.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", – сказал Зеленский.

Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с COVID-19

president.gov.ua

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 миллионов долларов.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", – отметил премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
9
Смешно
1
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги