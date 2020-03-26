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26 марта • обновлено в 19:31
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Зеленский назвал дату закрытия границ Украины

12.6т
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До конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам, 26 марта.

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"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сообщил глава государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что о тех украинцах, которые остались за рубежом, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады.

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – подчеркнул президент.

Гарант напомнил, что за две недели в Украину вернулись более 80 тысяч украинцев.

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Поздно пить боржоми, презедент.
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