Зеленский назначил бывшего заместителя Добкина главой Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Фому новым главой Сумской областной государственной администрации.

Об этом сообщается в указе №509/2020, обнародованном пресс-службой Офиса президента. Указом №508/2020 Сергей Пахольчук освобожден от временного исполнения обязанностей председателя ОГА.

54-летний Фома – бывший "афганец". По специальности – юрист. Был заместителем глав Харьковской ОГА – сначала Михаила Добкина, затем Игоря Балуты.

С 2010 года возглавлял аппарат облгосадминистрации, занимал должность заместителя главы харьковской организации "Партии регионов". Уволился в 2014 году.

По информации Youcontrol, чиновник является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого указана Ирина Хома.

Имеет персональный сайт. Согласно обнародованной на нем информации, Ирина Хома является его женой, также у чиновника есть трое детей – сын и две дочери.

Сайт Василия Хомы khoma.info

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что председателем Полтавской ОГА был назначен харьковчанин Олег Синегубов. Соответствующий указ подписан Зеленским 11 ноября. Синегубову 36 лет, он декан факультета в Харьковском национальном университете внутренних дел. Также занимается частным предпринимательством.