Зеленский назначил Козыря временным главой Херсонской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Соответствующий указ №530/2020 размещен на официальном сайте Офиса президента 3 декабря. Чиновник сменил на посту Юрия Гусева.

Гусев оставил указанную должность в связи с назначением генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" (Указ Президента №532/2020).

Чиновнику 35 лет, он выходец из Днепропетровской области.

В свое время работал на одной из шахт холдинга "ДТЭК", принадлежащего Ринату Ахметову (в Павлограде Днепропетровской области).

В сентябре 2019-го был назначен заместителем председателя Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и защиты окружающей среды.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома". На его место назначен Юрий Гусев.

Чиновник с 1999 году был советником председателя Херсонской ОГА, работал заместителем министра обороны Украины с 2014 до 2016 года, затем советником министра инфраструктуры и министра экологии и природных ресурсов.

Весной 2020-го Херсонская ОГА под руководством Гусева попала в скандал из-за празднования 8 Марта с эротическими танцами. В частности, тогда чиновников развлекала группа "Степь" с легендарной песней "Жареный кабанчик" и две девушки в откровенных платьях и порванных капроновых колготках.