Те примитивные потуги поднять рейтинг с помощью велосипедов и стрельбы из лука, которые предпринимают "лучшие в мире" политические консультанты (где он только их берет?) - это все те же пеньки Януковича. Это те же страусы, которые никак не помогли нашему беглому хозяйственнику удержаться во власти. Что они там сегодня пытаются показать?

- выехать на том, что ни у кого нет такого модного президента?

- никто в мире не выгибает так спинку, разминаясь у лавочки?

- ни у кого из европейцев нет такого "обаяшки"?

- провести пресс-конференцию в ресторане? Ой, как круто, никто так не делал;

- засунуть руки в карманы при общении с украинскими офицерами? Прочь правила "попередников"! У нас же новая страна, и новая эпоха. "Модная".

Он мог бы выехать на одном, посильном его команде, если бы напряглась - на той самой диджитализации. Ведь говорилось о том, что придет новое поколение, молодые люди, прогрессивные и нестандартно мыслящие, и т.д. и т.п. Но провалились и на этом поле. Может быть, единственном относительно доступном, ведь по-настоящему прогрессивной и умной молодежи у нас немало. Просто к власти пришли все-таки не те "новые лица".

Путин для того, чтобы и дальше пилить такие видео для электората, тщательно обновляет свою рожицу. Все Вовы стареют, и наши в том числе. Разница в том, что в России над своим Вовой так не смеются, как будут смеяться у нас.

И ведь каждый шаг засасывает его глубже в песок. Отказаться от защитных костюмов медикам из мелочной злости и мести? О да, это достойно преЗедента. Комплексов столько повылазило, что они стали заразны. У меня вопрос к местной власти в регионах:

- Зе - вопрос времени, такие приходят и уходят. А у вас местные выборы, и вам там жить, у себя дома. В Волновахе, Житомире или Харькове. Даже на костюмах Порошенко можно хорошо попиариться, показав, как вы заботитесь о своих жителях и способны переступить через политические разногласия. Ведь защита медиков и здоровье граждан превыше всего? А вы, как местные лидеры, для них "свои". Порошенко или не Порошенко - неужели у нас конец децентрализации и самостоятельные решения на местах уже под строжайшим запретом?

Ну ладно, эти позорятся, временные. Но разумные же люди у нас еще остались?