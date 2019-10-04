"Зеленский нас обманывает!" Портников предупредил об опасности "дружбы" с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает себя и украинцев, утверждая, что имплементация "формулы Штайнмайера" была необходима лишь для того, чтобы разблокировать собрание в "нормандском формате". Ведь взамен он не может ответить, зачем ему так необходима эта встреча четырех лидеров, а точнее — именно с главой РФ Владимиром Путиным.

Это свидетельствует о том, что глава государства продолжает жить в собственном мире, который не имеет ничего общего с реальностью, считает украинский журналист Виталий Портников.

Своими мыслями он поделился в статье на "Эспрессо", характеризуя видеообращение Зеленского, в котором тот пытался объяснить решение Киева по внедрению знаменитой "формулы".

Зеленский и Путин Obozrevatel

"Что именно должно произойти на этой встрече, что Зеленский так к ней стремится? А если нет никакого конкретного результата, то зачем ее проводить? В этом смысле Владимир Путин, который говорит о возможности проведения встречи лишь в случае достижения на ней конкретного результата, выглядит более логичным, чем Зеленский. Потому что себя не обманывает. Он хочет заставить Зеленского идти на все новые уступки. И в конце концов — к той самой капитуляции, о которой вчера говорил на росТВ "глава ДНР" Пушилин. И пока у него все получается — выдача Цемаха, "формула Штайнмаера". Что дальше? Прямые переговоры с марионетками Кремля под видом консультаций с "украинским обществом"?" — рассуждает журналист.

При этом он не утверждает, что украинский президент решится пойти на такие уступки. Ведь вполне возможно, что у него есть свои "красные линии", которые он не хочет или боится пересекать. Однако, даже если Зеленский стремится к проведению выборов на оккупированных территориях в присутствии российских войск и без обеспечения полноценных условий для такого проведения, у Путина на них совсем другие и планы. И договариваться с лидером РФ можно только на его условиях.

"Кремль теперь будет отодвигать сроки проведения встречи в "нормандском формате", выдвигая новые и новые требования. Макрон будет беситься, что встречи не получается, и давить на Зеленского. А той — волноваться, что никак не удается выманить Путина на встречу и обхитрить его, он пойдет все новые уступки, совершая новые ошибки. Путин же будет потешаться — потому что все это действительно очень смешно, если смотреть из Кремля. Забавно, я бы сказал", — добавил журналист.

Виталий Портников предупредил Зеленского об опасности "дружбы" с Путиным "Апостроф"

Портников отметил, что Зеленскому пора понять, что он — не большой хитрец, который завтра обманет российского президента и всех остальных, а просто "клиент опытного чекиста, который использует его для уничтожения Украины".

"Ему стоит прислушаться к логике тех, кто собирается у его офиса и требует остановить капитуляции. Прислушиваться просто потому, что эти люди могут быть значительно большими реалистами, чем он сам и его окружение. Потому что они уже проходили все эти "курсы миролюбия" и попытки обмануть Путина в 2014-2016 годах, тогда, когда Зеленский и его друзья политикой не интересовались", — пишет журналист.

В конце он подчеркнул, что президенту пора перестать заниматься рейтингами и начать думать об Украине. Если, конечно, судьба государства его интересует больше, чем статистические данные.

"Рейтинг — это еще не разум. А просто поддержка невежественного, наивного и далекого от понимания реалий населения, которое завтра может увлечься новым кумиром. Как ребенок увлекается новой игрушкой, когда старая ему надоедает. Эту воду в решете долго не удержишь", — предупредил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков. Так он отреагировал на митинги в Киеве из-за "формулу Штайнмайера". Глава государства отметил. что никаких соглашений с представителями "ДНР" и "ЛНР" подписано не было и что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение.

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