В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своем Telegram-канале. И уточнил, что 22 июня 1941 года, 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

“Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. Из-за войны не родилось почти 13 миллионов детей. Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией", – написал Зеленский.

Президент заявил, что война до сих пор порождает много споров в обществе.

“Споров о том, она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство”, – подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, наш долг – превратить Украину в мирную и счастливую страну для каждого украинца.

Зеленский напомнил о горьком опыте Украины во Второй мировой войне Telegram-канал Владимира Зеленского

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кремле категорически не согласны с мнением Владимира Зеленского, который сказал о "сговоре Сталина и Гитлера перед Второй мировой войной".