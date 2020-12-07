Зеленский намерен решить вопрос с локдауном в Украине во вторник – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 декабря, соберет совещание, во время которого будет решаться вопрос с локдауном в Украине.

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на нем планируют определиться, усиливать ли карантин со 2 января.

В частности, планируется три сценария развития событий.

Первый – отложить заявление на неделю и подождать, возможно локдаун удастся отложить или вообще не вводить.

Второй – заявить о подготовке, но с возможным переносом на более позднюю дату.

Третий – заявить сразу о введении локдауна 2 января.

Telegram "Легетимный".

Напомним, ранее источники OBOZREVATEL сообщили, что Зеленский намерен усилить карантин в Украине только с 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе "Квартала 95", отработать новогодние корпоративы.

Отметим, что на 22 декабря в Киеве запланирован концерт "Вечернего квартала", который должен состояться в культурном центре Freedom Hall.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказал убеждение, что локдауна избежать не удастся, вопрос только в том, когда его вводить – в декабре или январе.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что в декабре жесткого карантина не будет, а вот в январе вероятность его введения очень велика. Таким образом его высказывания совпали с полученной ранее информацией об артистах.

Ранее OBOZREVATEL изучил прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации, в зависимости от сроков введения карантина. Согласно инфографике, последствия в случае промедления с карантином будут печальными уже в декабре.

Два сценария развития ситуации в Украине.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличии от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал обнародовать полный перечень возможных ограничений во время жесткого карантина на заседании Кабинета министров 9 декабря.