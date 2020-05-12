Зеленский наградил орденами 32 воинов, 12 – посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 32 военнослужащих, из них 12 посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Как сказано в документе, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награждены посмертно 11 военных в звании от солдата до старшего сержанта: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Руских, Виктор Солтис, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.
19 военнослужащих награждены президентом медалью "Защитнику Отечества". Из них солдат Дмитрий Гринь – посмертно.
Еще двое военных награждены медалью "За военную службу Украине".
Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели, которые ликвидировали пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, 26 апреля были награждены орденами "За мужество", "Даниила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть".