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12 мая • обновлено в 21:41
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Зеленский наградил орденами 32 воинов, 12 – посмертно

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Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 32 военнослужащих, из них 12 посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Как сказано в документе, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награждены посмертно 11 военных в звании от солдата до старшего сержанта: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Руских, Виктор Солтис, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.

Зеленский наградил орденами 32 воинов, 12 – посмертно

Зеленский наградил орденами 32 воинов, 12 – посмертно

19 военнослужащих награждены президентом медалью "Защитнику Отечества". Из них солдат Дмитрий Гринь – посмертно.

Еще двое военных награждены медалью "За военную службу Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели, которые ликвидировали пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, 26 апреля были награждены орденами "За мужество", "Даниила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть".

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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