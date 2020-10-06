Зеленский наградил медалями всех курсантов и экипаж с Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 26 погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом и одного курсанта, который выжил.
Соответствующий указ №421/2020 глава государства подписал 6 октября. Документ обнародовали на официальном сайте президента Украины.
"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю: наградить медалью "За воинскую службу Украине", – говорится в нем.
Также в указе есть полный список защитников, удостоенных высокой награды. Отметим, что 26 Героям она присвоена посмертно.
Андрущенко Дмитрий Романович (посмертно) – младший сержант
Бойко Александр Анатольевич (посмертно) – солдат
Булий Ростислав Владимирович (посмертно) – солдат
Вильховый Виталий Богданович (посмертно) – солдат
Добреля Дмитрий Денисович (посмертно) – капитан
Донец Дмитрий Евгеньевич (посмертно) – солдат
Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат
Зыбюк Константин Олегович (посмертно) – солдат
Золочевский Вячеслав Витальевич – солдат
Иванов Евгений Сергеевич (посмертно) – прапорщик
Кышеня Богдан Вячеславович (посмертно) –
майор
Клевец Александр Александрович (посмертно) – солдат
Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант
Корчовский Роман Александрович (посмертно) – старший сержант
Матвийчук Богдан Николаевич (посмертно) – солдат
Микитченко Николай Анатольевич (посмертно) – сержант
Мсуя Ашраф Азизович (посмертно) – старший лейтенант
Олабин Владимир Вадимович (посмертно) – солдат
Остапенко Алексей Георгиевич (посмертно) – капитан
Померанцев Андрей Андреевич (посмертно) – солдат
Роспотнюк Андрей Юрьевич (посмертно) – солдат
Скоробогатько Евгений Иванович (посмертно) – старший солдат
Скочков Александр Игоревич (посмертно) – солдат
Студинский Дмитрий Витальевич (посмертно) – солдат
Хомячук Максим Владимирович (посмертно) – солдат
Шеремет Руслан Эдуардович (посмертно) – солдат
Широчук Олег Николаевич (посмертно) – прапорщик
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября Зеленский посетил Харьков, где на Площади Свободы состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе под Чугуевом. Вместе с президентом на траурное мероприятие прибыла и первая леди Елена Зеленская.