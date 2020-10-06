Зеленский наградил медалями всех курсантов и экипаж с Ан-26

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Владимир Зеленский наградил курсантов и экипаж с Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 26 погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом и одного курсанта, который выжил.

Соответствующий указ №421/2020 глава государства подписал 6 октября. Документ обнародовали на официальном сайте президента Украины.

"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю: наградить медалью "За воинскую службу Украине", – говорится в нем.

Также в указе есть полный список защитников, удостоенных высокой награды. Отметим, что 26 Героям она присвоена посмертно.

  • Андрущенко Дмитрий Романович (посмертно) – младший сержант

  • Бойко Александр Анатольевич (посмертно) – солдат

  • Булий Ростислав Владимирович (посмертно) – солдат

  • Вильховый Виталий Богданович (посмертно) – солдат

  • Добреля Дмитрий Денисович (посмертно) – капитан

  • Донец Дмитрий Евгеньевич (посмертно) – солдат

  • Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат

  • Зыбюк Константин Олегович (посмертно) – солдат

  • Золочевский Вячеслав Витальевич – солдат

  • Иванов Евгений Сергеевич (посмертно) – прапорщик

  • Кышеня Богдан Вячеславович (посмертно) –

    майор

  • Клевец Александр Александрович (посмертно) – солдат

  • Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант

  • Корчовский Роман Александрович (посмертно) – старший сержант

  • Матвийчук Богдан Николаевич (посмертно) – солдат

  • Микитченко Николай Анатольевич (посмертно) – сержант

  • Мсуя Ашраф Азизович (посмертно) – старший лейтенант

  • Олабин Владимир Вадимович (посмертно) – солдат

  • Остапенко Алексей Георгиевич (посмертно) – капитан

  • Померанцев Андрей Андреевич (посмертно) – солдат

  • Роспотнюк Андрей Юрьевич (посмертно) – солдат

  • Скоробогатько Евгений Иванович (посмертно) – старший солдат

  • Скочков Александр Игоревич (посмертно) – солдат

  • Студинский Дмитрий Витальевич (посмертно) – солдат

  • Хомячук Максим Владимирович (посмертно) – солдат

  • Шеремет Руслан Эдуардович (посмертно) – солдат

  • Широчук Олег Николаевич (посмертно) – прапорщик

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября Зеленский посетил Харьков, где на Площади Свободы состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе под Чугуевом. Вместе с президентом на траурное мероприятие прибыла и первая леди Елена Зеленская.

Украина Крушение Ан-26 в ЧугуевеВладимир Зеленский