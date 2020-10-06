Зеленский наградил медалями всех курсантов и экипаж с Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 26 погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом и одного курсанта, который выжил.

Соответствующий указ №421/2020 глава государства подписал 6 октября. Документ обнародовали на официальном сайте президента Украины.

"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю: наградить медалью "За воинскую службу Украине", – говорится в нем.

Также в указе есть полный список защитников, удостоенных высокой награды. Отметим, что 26 Героям она присвоена посмертно.

Андрущенко Дмитрий Романович (посмертно) – младший сержант

Бойко Александр Анатольевич (посмертно) – солдат

Булий Ростислав Владимирович (посмертно) – солдат

Вильховый Виталий Богданович (посмертно) – солдат

Добреля Дмитрий Денисович (посмертно) – капитан

Донец Дмитрий Евгеньевич (посмертно) – солдат

Дудла Артем Михайлович (посмертно) – солдат

Зыбюк Константин Олегович (посмертно) – солдат

Золочевский Вячеслав Витальевич – солдат

Иванов Евгений Сергеевич (посмертно) – прапорщик

Кышеня Богдан Вячеславович (посмертно) – майор

Клевец Александр Александрович (посмертно) – солдат

Козаченко Олег Михайлович (посмертно) – старший лейтенант

Корчовский Роман Александрович (посмертно) – старший сержант

Матвийчук Богдан Николаевич (посмертно) – солдат

Микитченко Николай Анатольевич (посмертно) – сержант

Мсуя Ашраф Азизович (посмертно) – старший лейтенант

Олабин Владимир Вадимович (посмертно) – солдат

Остапенко Алексей Георгиевич (посмертно) – капитан

Померанцев Андрей Андреевич (посмертно) – солдат

Роспотнюк Андрей Юрьевич (посмертно) – солдат

Скоробогатько Евгений Иванович (посмертно) – старший солдат

Скочков Александр Игоревич (посмертно) – солдат

Студинский Дмитрий Витальевич (посмертно) – солдат

Хомячук Максим Владимирович (посмертно) – солдат

Шеремет Руслан Эдуардович (посмертно) – солдат

Широчук Олег Николаевич (посмертно) – прапорщик

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября Зеленский посетил Харьков, где на Площади Свободы состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе под Чугуевом. Вместе с президентом на траурное мероприятие прибыла и первая леди Елена Зеленская.