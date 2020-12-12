Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил нацгвардейца Виталия Маркива, которого полностью оправдал итальянский суд, орденом "За мужество" III степени.
Как сообщили на сайте президента, соответствующий указ № 563/2020, глава государства подписал 12 декабря. Отмечается, что ходатайство было направлено Министерством внутренних дел Украины.
"В День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", – сказано в сообщении.
Зеленский отметил, что справедливое решение по делу Маркива и его освобождение – это также победа Украины на международном уровне.
"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина – это один из моих базовых принципов", – сказал президент.
Что известно о деле Маркива?
30 июня 2017 года украинского нацгвардейця задержали в аэропорту Болоньи (Италии) по обвинению в убийстве.
Суд итальянского города Павия решил, что в 2014-м на Донбассе доброволец Маркив специально скорректировал минометный огонь по группе журналистов в гражданском, среди которых был итальянец Андреа Роккелли.
Решением суда первой инстанции 12 июля 2019 украинца приговорили к 24 годам тюрьмы.
Год назад Апелляционный суд Милана полностью оправдал его.
4 ноября нацгвардеец вернулся в Украину.
В первые часы после освобождения Маркив заявлял, что непременно продолжит служить и защищать Украину. Он сказал, что планирует вернуться в родной батальон имени Кульчицкого – к собратьям, которые были рядом на Майдане, на фронте и даже в зале итальянского суда.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Маркив, который вернулся на родину после полного оправдания и освобождения от итальянского заключения, привез с собой около 20 килограммов писем из Украины. Он отметил, что "все абсолютно привез с собой". По его словам, это было самое главное, что он забрал из тюрьмы.