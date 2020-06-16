Зеленский наградил 17-летнего парня, спасшего пятерых детей от взрыва

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени 17-летнего Александра Гаркуша, который спас жизнь пятерых детей.

Парень отбросил боеприпас, который подожгли дети, и получил осколочные ранения. После этого он две недели находился в реанимации и перенес перенес несколько операций, сообщает "Армия Inform".

"Мы гордимся нашим воспитанником и его смелым поступком. Юноша – сын военного, ветерана АТО, сейчас упорно готовится к вступлению в один из военных вузов Министерства обороны Украины и мечтает стать офицером. На днях для Саши поступила хорошая новость. Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" III степени", – рассказал заместитель начальника Криворожского лицея-интерната по воспитательной работе, полковник Александр Супрун.

Инцидент произошел еще летом 2019 года в поселке Пашена Балка Днепропетровской области. Парень увидел, что дети подожгли боеприпас. Поскольку рядом взрослых не было, Александр бросился на помощь детям, выхватил боеприпас и попытался отбросить подальше, но он взорвался у него в руках.

В итоге Гаркуша провел две недели в реанимации, перенес несколько операций, лечился и проходил реабилитацию. Также он успешно окончил обучение в лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты попытались извратить историю о мальчике и заявили, что он якобы решил взорвать детей-"сепаров", бросив гранату в песочницу.