Зеленский: мы поняли, что в Украине нет медицинской системы

Пандемия коронавируса показала, что медицинская реформа в Украине оказалась провальной.

Как сказал в интервью "Фокусу" президент Украины Владимир Зеленский, в начале пандемии органы власти действовали интуитивно, а профессионалами в этом вопросе стали только потому, что "мало спали и очень много работали".

"Нам удалось сбить первую волну вируса, но мы точно поняли, что в стране нет системной медицины", – отметил он.

В то же время Зеленский не стал оценивать деятельность бывших руководителей Министерства здравоохранения Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкий.

"Забудем об этом и просто посмотрим, что есть в Украине. История с сокращением больниц. Слава богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницу. И все они работают", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, свидетельствуют о том, что высокие цены на лекарства являются главной проблемой для украинцев в сфере здравоохранения. Им занимаются почти вдвое больше граждан, чем вопросом ответственности врачей за здоровье пациентов.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что второй этап медреформы в Украине будет продолжаться.