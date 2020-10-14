Зеленский: мы должны благодарить защитников каждый день, а не только 14 октября

Президент Владимир Зеленский 14 октября поздравил воинов с Днем защитника Украины и почтил память погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Он принял участие в торжественной церемонии на территории Мариинского дворца в Киеве и возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади. На мероприятии также присутствовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того,на мероприятии сложили клятву лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также были присвоены почетные наименования боевым военным частям.

"Уважаемые воины! Наши защитники, наши герои! Сегодня для каждого украинца важный и действительно большой день – День защитника Украины. День отважных и несокрушимых, день мужественных и непобедимых. День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими сине-желтыми флагами, в своей свободной и независимой Украине. День тех, кто на протяжении веков защищал нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня", – сказал президент.

Владимир Зеленский. Скриншот

"Эта война принесла нам колоссальные потери и самые болезненные из них – это человеческие жизни, жизни лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину", – добавил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в среду, 14 октября, поедет на восток Украины, где встретится с украинскими бойцами.

Полный текст речи президента:

Уважаемые украинцы, сегодня мы все поклоняемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это, как обычное состояние вещей. Но не должны забывать, когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом – живем, что есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищают нашу родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость.

Давайте никогда об этом не забывать. И благодарить наших героев ежедневно, а не только в День защитника Украины. Хочу заметить – пусть никогда не вводит в заблуждение название этого дня. Это не только мужской праздник. Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг. И они это делают.

Спасибо храбрым мужчинам и женщинам, ребятам и девушкам из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых структур. Спасибо добровольцам, волонтерам, медикам и всем, кто служит Родине.

Дорогие украинцы! Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих Героев. Мы делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80 день, как объявлено прекращение огня. И, несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной.

Я всегда подчеркиваю – наступление в Украине мира не означает, что мы перестанем заботиться о нашем собственном войске. Наоборот! Сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны, активно работаем для усиления обороноспособности с нашими партнерами. Украина должна иметь не только мощные Сухопутные войска, но и современную и боеспособную авиацию, военно-морской флот, системы ПВО и многое другое.

Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины. А сильное войско невозможно без важнейшего – это люди, это наши защитники. Мы стараемся, чтобы каждый, кто служит Украине, чувствовал насколько является важным для государства. Достойное обеспечение и условия для них, для наших защитников и их семей – задача для нас №1.

Кроме того, мы используем потенциал, который открылся перед Украиной после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Воплощение стандартов НАТО и взаимосовместимость наших войск с войсками Альянса – это важные шаги на пути Украины к нашему будущему.

А еще сильное войско базируется на патриотических началах и интересе молодежи к военной службе. И мне очень приятно здесь видеть сегодня 329 юношей и девушек, воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Это светлые, юные, но уверенные в себе ребята, которые готовятся торжественно сложить клятву лицеиста.

Сегодня, как и в прошлом году, я буду на востоке вместе с нашими бойцами. Я уверенно могу им сказать, что у них растет достойная и мощная смена, новое поколение будущих защитников Украины.

Я поздравляю всех вас с Днем защитника Украины. Мы отмечаем его в День украинского казачества и День Покрова Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что наши защитники достойно продолжают славные традиции казацкого войска. И верим, что Пресвятая Богородица всегда будет оберегать и защищать вас. Крепкого здоровья вам и вашим семьям. Всегда возвращайтесь живыми! Слава украинским защитникам! Слава Украине!

Торжественная церемония в Киеве. Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал об истории и традициях Дня защитника Украины. Эта дата стала альтернативой советскому 23 февраля. А также публиковал лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.