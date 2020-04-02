Зеленский может вернуться в "Квартал 95": Кошевой раскрыл планы

Один из художественных руководителей "Квартала 95" и друг президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что глава государства позже может вернуться в студию на свою прежнюю должность.

Своей позицией комик поделился в онлайн-интервью "Украинской правде" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову. Все так быстро произошло. Очень интересное время...", – поделился Кошевой.

Зеленский может вернуться в "Квартал 95"

Он признался, что уход Зеленского не пошел на пользу студии. "Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", – пожаловался комик.

Он добавил, что до сих пор считает себя лучшим другом Зеленского, но они просто "стали реже общаться", и иногда ответа от президента приходится ждать несколько дней.

Кроме того, Кошевой заверил, что гонорары участников "Квартала 95" не увеличились после похода их коллеги в политику.

На вопрос, почему комик сам не пошел в политику, он ответил, что не видит там себя, ведь не является политическим экспертом, никогда не интересовался политикой так, чтобы хотеть туда попасть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, как "Квартал 95" будет работать без Зеленского. В случае трудностей , по его словам, коллектив обратится к президенту.

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