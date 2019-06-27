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Зеленский может вернуть в Украину "ВКонтакте" и "Одноклассники": что известно

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится отменить запрет на российские социальные сети в нашей стране.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил известный украинский журналист Роман Реведжук.

"По моей информации, сейчас готовится отмена решения СНБО о запрете в Украине российских социальных сетей… Мы можем вернуться в тот процесс, когда нам возобновят работу "Одноклассников" и "ВКонтакте". И далее будут кормить украинское общество, украинскую молодежь российской пропагандой", – отметил он.

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Журналист добавил, что Зеленский найдет возможность отменить указ СНБО. Также он акцентировал, как в Украине активизировались пророссийские силы после прихода Зеленского к власти.

"Помните, как президент Зеленский говорил, чтобы украинцы возвращались в Украину и помогали что-то делать? Вернулись! Коломойский, Портнов, ждем Азарова, ждем Януковича", – добавил он.

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отменил указы, которые издал бывший глава государства Петр Порошенко.

Также Зеленский отменил более 150 указов, выданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
соцсетивконтактеОдноклассникиСНБО
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Звон Владимир
Звон Владимир
Ломать-не строить. А, если ломать безграмотно злорадствуя и из чувства ненависти и презрения, то можно наломать не только дров, но и гораздо более серьезных последствий.
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Soul Alex
Soul Alex
Яндекс верните. ВК и ОК. уже нафиг не нужны.
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Виня Ксения
Виня Ксения
На этих сайтах уже молодежь не сидит. Давно все в фейсбуке и в Инстаграме. Только бабушки все плачут за одноклассниками. Их как раз и не надо пускать на этот дерьморесурс. Меньше дерьмом обляпаются.
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