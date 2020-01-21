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21 января • обновлено в 10:02
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Зеленский купил сыну игрушку за 9 тыс. грн: его "подловили" в магазине. Фото

9.5т
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Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из магазинов сети Planet Toys в Киеве вечером 20 января.

Селфи с ним выложила посетительница Дарья Линдина в своем Instagram. "Не смотрите на уставшую меня, тут главный @zelenskiy_official", – подписала она снимок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В комментариях девушка уточнила, что главу государства сопровождали два охранника.

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Зеленского заметили в одном из магазинов сети Planet Toy

Зеленского заметили в одном из магазинов сети Planet Toy

Instagram Дарьи Линдиной

Зеленский приобрел конструктор из серии Lego Mindstorms, который, согласно данным на сайте этой сети, стоит 9 тыс. грн.

Зеленский купил сыну игрушку за 9 тыс. грн: его "подловили" в магазине. Фото

Instagram Дарьи Линдиной

Отметим, что, скорее всего, это подарок сыну президента, которому как раз 21 января исполняется семь лет.

Зеленский купил сыну игрушку за 9 тыс. грн: его "подловили" в магазине. Фото

Скриншот с сайта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского на новогодние праздники подловили на украинском курорте Буковель в Карпатах.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Лындина Дарья
Лындина Дарья
Ну во-первых я Лындина, во-вторых я не посетитель, а сотрудник, и в-третьих в комментарии я указала, что охранник был один)
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Блин, ну и что ? У меня простая семья, младшей сестре на новый год кукольный дом с аксессуарами за 15 тыс. купили.
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Хо Хол
Хо Хол
И что? Ну дальше-то что?
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