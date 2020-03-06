Зеленский и Путин договорились? Почему в Украине подняли вопрос о подаче воды в Крым

Члены нового Кабинета министров Украины, который был утвержден народными депутатами в среду, 4 марта, уже успели попасть в скандал. Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым — это Украина.

Его слова поддержал и новый глава МЗС Дмитрий Кулеба, сказав, что подачу воды в Крым нужно рассматривать, как инструмент деоккупации полуострова.

Возможность реализации такого сценария возрастает, и вероятно, что это согласовано на уровне двух президентов – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Договоренности Зеленского с Путиным

Предположение о том, что украинский и российский президенты могли обсуждать тему возобновления поставок воды в Крым через своих представителей, возникло после ряда заявлений топ-политиков по данному вопросу.

Еще в начале февраля народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов и глава президентской фракции Давид Арахамия также отличились заявлением о необходимости вернуть воду на оккупированный полуостров.

Давид Арахамия "Цензор. нет"

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал Арахамия.

Отсутствие воды в Крыму является довольно серьезной проблемой для Владимира Путина, и с каждым годом ситуация усугубляется. В течении нескольких последних лет идут разговоры о том, что днепровская вода может стать предметом торга по Донбассу. И похоже, что стороны могли найти какие-то точки соприкосновения.

На это указывают недавние перестановки в Офисе президента, когда вместо Андрея Богдана главой был назначен Андрей Ермак. Чиновника подозревают в близких связях с российской бизнес-элитой, кроме того, он отвечает за коммуникацию с заместителем главы АП РФ Дмитрием Козаком, который курирует украинское направление в Кремле, в частности, оккупированный Донбасс. Его назначение восприняли как однозначное продолжение курса на налаживание отношений с РФ.

Андрей Ермак "УП"

Что интересно, заявление Арахамии, о возможности возобновить водоснабжение в Крыму, было сделано в день назначения Ермака.

Спустя месяц Владимир Зеленский распускает правительство, а на место премьера голосуется мало известный бизнесмен и госдеятель Денис Шмыгаль. Как оказалось, нового главу Кабмина продвигал никто иной, как глава Офиса президента.

На следующий же день Шмыгаль заявляет: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут ее в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев".

Он добавил, что Крым — это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.

Денис Шмыгаль РБК

Реакция украинской общественности не заставила себя ждать, и в итоге Шмыгалю пришлось дать заднюю, написав на своей странице в Facebook будто его не так поняли, и воду в Крым подадут только после деоккупации.

Кстати, схожая реакция была и у Аристова с Арахамией, когда на них обрушился шквал критики из-за таких же заявлений.

Есть предположение, что перед назначением, или сразу после, Шмыгаля таки посвятили в существующие договоренности, и вполне вероятно, что в эфире "Право на владу" премьер просто проговорился. С другой стороны, существует мнение, что такими заявлениями украинцев просто подготавливают к тому, что возобновление подачи воды в Крым произойдет, и не в такой далекой перспективе.

Так думает крымский переселенец и эксперт по вопросам политики и экономики из фонда "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский. Он считает, что России наконец-таки удалось найти людей в новой власти, с которыми можно договорится.

"Учитывая, что моральность представителей власти в Украине за все 28 лет оставляла желать лучшего, а коррупция была отличительной чертой, оккупанты могли бы найти общий язык с некоторыми чиновниками, для которых названные суммы являются достаточно приемлемыми, чтобы поднять вопрос подачи воды в Крым", – говорит Смелянский, уточнив, что коррупция является первой причиной таких заявлений.

"К сожалению, исключать, что возобновление поставок воды может произойти, невозможно", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Более того, по информации журналиста Юрия Бутусова, по поручению Шмыгаля, который тогда еще был вице-премьером, велись переговоры с крупными украинскими проектными организациями, которые связаны с инжинирингом в сфере водных биоресурсов. Обсуждали вопрос возобновления водоснабжения Крыма.

"Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым — это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке. Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять", — подчеркнул журналист.

Говоря о договоренностях с Кремлем, есть вероятность, что водоснабжение Крыма не единственное условие Путина. Поддержавший слова премьера новый глава МЗС Кулеба также заявил, что возвращение послов и возобновление авиасообщения с Россией также может быть в числе рассматриваемых сценариев.

Здесь же можно вспомнить и об активно проталкиваемой со стороны советника секретаря СНБО Сергея Сивохо идеи о возобновлении выплат пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Сергей Сивохо "РБК"

Вероятно, и это не весь пакет условий, которые Москва выдвинула Киеву. Так же ходят разговоры о том, что Путин не забыл о своем верном соратнике в Украине, а по совместительству куме — Викторе Медведчуке. Его компаниям якобы разрешат приватизировать ряд государственных предприятий.

Кому воду?

Каждый из высказывавшихся относительно необходимости возобновления подачи в Крым, акцентировали внимание общественности на том, что там живут украинцы, а отсутствие воды приведет к гуманитарной катастрофе.

Но уже неоднократно заявлялось, что питьевой воды для населения вполне достаточно, ее не хватает для промышленности и сельского хозяйства. После прекращения поставок воды, в Крыму сократились объемы выращивания гороха, риса и кукурузы, сельское хозяйство просто отмирает. Оккупанты пытались решить проблему бурением скважин, но это привело к засолению почв, что еще больше усугубило проблему.

Засуха в Крыму "Цензор. нет"

Тоже самое касается и скотоводства, ведь живность просто нечем поить. По заявлениям самой "оккупационной власти", потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды превышают 14 миллиардов рублей в год. С учетом того, что полуостров является одним из самых дотационных регионов – это большая сумма.

Стоит напомнить, что по международному законодательству, обязанность обеспечить потребности оккупированной территории возлагается на сторону, которая ее де-факто контролирует, а значит, на Россию.

Теперь же РФ терпит огромные убытки, не только из-за невозможности в полном объеме вести сельское хозяйство, от отсутствия воды страдает и промышленность. Это еще одна причина, по которой Кремль так озабочен вопросом водоснабжения Крыма.

Не секрет, что за крупными заводами в Крыму стоят олигархи, и не только российские. В крымском городе Армянск находится завод "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

"Крымский титан" "Лига.нет"

В 2018 году из-за недостатка воды, на предприятии произошел огромный выброс серной кислоты, что сильно отразилось на здоровье людей. В городе даже проводилась эвакуация. При этом местные жители отмечают, что резкий запах серы в воздухе чувствуется практически каждый год, но в 2018-м это привело к серьезному ЧП. Учитывая, что проблема с водой никуда не девается, экологическая катастрофа может вновь повториться.

По сути РФ хочет, чтобы Украина помогла украинским и российским олигархам решить их проблемы с незаконным бизнесом в Крыму.

Третья причина, по которой Путину столь нужны большие объемы воды в Крыму, – военная сфера. Полуостров по сути стал военной базой, там находятся тысячи военных, техника и базы.

Украинская журналистка Анна Молчанова в своем блоге для OBOZREVATELсообщила, что по информации украинской военной разведки, численность российских военнослужащих за годы оккупации выросла в 2,5 раза. Сейчас это 32-33 тысячи.

Военный в Крыму "Корреспондент"

Произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации и т.д.

На сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии. Соответственно, эта угроза возрастает и для нас. Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на территории материковой Украины.

Бесспорно одно, что возобновление подачи воды на оккупированную территорию Крыма будет означать сдачу национальных интересов Украины, финансирование армии страны-агрессора и фактором деморализации наших военных.

Военная техника в Крыму НТВ

Но даже это не убеждает "слуг народа" от идеи спасти украинцев в Крыму от гуманитарной катастрофы. Народный депутат Александр Качура заявил, что украинское правительство должно разработать и представить концепцию по поставке воды в Крым.

"Мы должны для граждан (в Крыму, – Ред.) поставлять воду. В каком виде это нужно сделать? Это разработает Кабинет министров, чтобы это не попало в промышленность, оборонную отрасль, оккупационным военным, но украинские граждане должны получать воду", – заявил он.

Каким образом власти Украины решили контролировать, куда будет идти поставляемая днепровская вода, пока неизвестно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал