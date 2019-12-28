Зеленский и Порошенко поздравят украинцев с Новым годом: где и на каком канале смотреть

Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник на этом посту Петр Порошенко уже записали свои поздравления для украинцев с Новым 2020-м годом.

Услышать и увидеть их можно будет по телевизору 31 декабря в 23:55. О том, кто и на каком именно канале будет приветствовать, сообщает "РБК-Украина".

Так, поздравления с Новым годом действующего главы государства Владимира Зеленского выйдет на "1+1". Так указано в телепрограмме канала на официальном сайте. К показу новогоднего поздравления президента традиционно присоединятся и другие центральные каналы.

Зеленский и Порошенко записали новогодние поздравления для украинцев

При этом СМИ распространяют информацию о том, что пятый президент Петр Порошенко в это же время тоже намерен поздравлять жителей страны с Новым годом. Отмечается, что его речь будет звучать на телеканале "Прямой". Правда, на сайте телепрограмма указана только до 23:00 31 декабря.

Также известно, что нынешний гарант будет праздновать Новый год в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области. Кстати, в прошлом году там же отмечал зимние праздники и Петр Порошенко с семьей.

Кроме Зеленского и его супруги, в "Синегору" приедет глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Среди приглашенных и все заместители председателя ОП со своими женами. Под вопросом остается только, приедет ли туда премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский исполнил новогоднее желание девятилетней девочки Кати Щербак из Северодонецка, подарив ей смартфон.

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