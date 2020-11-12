Зеленский и Ермак имеют легкие симптомы COVID-19, – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала госпитализацию Владимира Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака в столичную "Феофания".

Она написала на своей странице в Facebook, что оба имеют легкие симптомы заболевания. И попросила "не манипулировать информацией" об их болезни.

"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник (10 ноября, – ред.) перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", – написала Мендель.

Она отметила, что оба уже провели оттуда несколько совещаний, в частности, Зеленский 10 ноября пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Информацию о госпитализации Зеленского и Ермака 12 ноября озвучил советник последнего Михаил Подоляк. По его словам, их разместили в изолированных палатах. В палате президента установлен специальная связь.

Пресс-секретарь президента прокомментировала состояние его здоровья Facebook Юлия Мендель

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил показания, при которых госпитализируют пациентов с коронавирусом. Это частота дыхания 30 и более дыхательных движений в минуту (одышка), уровень сатурации при измерении пульсоксиметром меньше 92%, нарушение сознания, среднее течение болезни с тяжелой сопутствующей патологией (артериальная гипертензия, сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, дыхательная или сердечно-сосудистая патология, почечная недостаточность).

"Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. До 80% людей с коронавирусом имеет легкое течение болезни и им не показана никакая госпитализация", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в конце октября в Офисе президента Украины прокомментировали якобы "вспышку" коронавируса среди заместителей главы ведомства Андрея Ермака.