Зеленский и Ермак имеют легкие симптомы COVID-19, – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала госпитализацию Владимира Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака в столичную "Феофания".

Она написала на своей странице в Facebook, что оба имеют легкие симптомы заболевания. И попросила "не манипулировать информацией" об их болезни.

"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник (10 ноября, – ред.) перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", – написала Мендель.

Она отметила, что оба уже провели оттуда несколько совещаний, в частности, Зеленский 10 ноября пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Информацию о госпитализации Зеленского и Ермака 12 ноября озвучил советник последнего Михаил Подоляк. По его словам, их разместили в изолированных палатах. В палате президента установлен специальная связь.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в конце октября в Офисе президента Украины прокомментировали якобы "вспышку" коронавируса среди заместителей главы ведомства Андрея Ермака.